UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Kaan Ayhan basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAAN AYHAN: BAYERN'İ HATAYA ZORLARSAK ŞANSIMIZ VAR

Bayern Münih maçı kolay olmayacak. Her zamanki motivasyon ve hedeflerimizle maça çıkacağız. Skor ile ilgili birkaç önemli şeyler var. Onlara dikkat etmeliyiz. Bayern Münih küçük hataları cezalandırır. Bizim için de geçerli. Bayern Münih'i hataya zorlarsak, bizim de şansımız var. Taraftarın önünde güzel bir maç oynamak istiyoruz.

Galatasaray'da ortam çok iyi. Takımın kalitesi yüksek seviyede. Herkesin her pozisyonda iyi performans göstermesi gereken bir ortamdayız. Stoper olsun, orta saha olsun hocamın görevini yerine getirip daha iyi performans sergilemek istiyorum. Büyük isimlerimiz de aynı şekilde çalışkan. Büyük isimlerimiz, genç oyuncularımız, hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çaba harcıyoruz.

BURUK: İÇ SAHA AVANTAJIMIZI KULLANACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon kaynağı.

"UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Sahamızda oynuyoruz, bunun avantajını kullanacağız. Taraftarımız inanılmaz. Bizimle beraber savunma yapıp, bizimle hücum yapıyorlar. Amacımız iyi futbol. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.

Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Uzun süredir buralarda kaybetmiyorlar. İnşallah yarın bizim için unutulmaz bir gece olur.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Arjantinli yıldız oyuncunun son durumu hakkında konuşan Mauro Icardi, "Birazdan antrenmana çıkacağız, tekrar değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz." dedi.

"ABDÜLKERİM SOL BEKTE İYİ İŞLER ÇIKARDI"

"Abdülkerim'i sol bek oynattığımız zamanlar oldu. Orada oynattığımız zaman kendisini rahat hissetmiyor ama iyi işler çıkardığı zamanlar oldu."

"NELSSON OYNAMADIĞI İÇİN MUZSUZ"

Victor Nelsson ile dün konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü.

"MÜNİH MAÇINDA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Kura çekildiğinde favori Bayern Münih'ti. Alınacak her puan onlardan ekstra. Manchester United için de böyle. Ancak her puan bizim için ikincilik yolunda önemli olacak. Maçın içinde ne olacağı belli değil. Çıkıp, oynayıp, yüreğimizle ve taraftarın desteğiyle en iyisini yapacağız. Futbolda neler olacağı belli olmaz.

"KAZANABİLECEĞİMİZİ HAYAL EDİYORUZ"

Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan sahada olmamız gerekiyor. En iyimizi ortaya çıkaracağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider.

"BASKI BİZİ DİNAMİK TUTUYOR"

Üzerimizde her hafta baskı var. Her maçı kazanmak durumundayız. Bu baskı bizi dinamik tutuyor. Kafa olarak maçlara hazır olmamızı sağlıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun hak ettiği yer burası. Tüm takımlarımız inşallah başarılı olur. Tekrar insanların akıllarına Galatasaray'ın oyununu, başarısını sokabilmek için uğraşıyoruz. Dünya'ya bunu göstermek istiyoruz.