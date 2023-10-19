Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Rams Stadyumu'nda ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da en önemli gol ayağı Icardi ve Aboubakar olacak. Peki, iki yıldız bu sezon şu ana kadar kaç gole imzasını attı?
İşte Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin bu sezonki istatistikleri:
Süper Lig: 8 maç, 8 gol - 1 asist
Şampiyonlar Ligi elemeleri: 4 maç, 3 gol - 1 asist
Şampiyonlar Ligi grupları: 2 maç, 1 gol
Toplam: 14 maç, 12 gol - 2 asist
İşte Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın bu sezonki istatistikleri:
Süper Lig: 8 maç, 4 gol - 1 asist
Konferans Ligi elemeleri: 6 maç, 5 gol - 1 asist
Konferans Ligi grupları: 2 maç, 2 gol - 1 asist
Toplam: 16 maç, 11 gol - 3 asist