Derbide gözler onların üzerinde! Mauro Icardi mi Vincent Aboubakar mı?

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta dev bir derbiye sahne olacak. Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray sahasında Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi gözler ise golcüler Aboubakar ve Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Peki, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar şu ana kadar kaç gol kaydetti?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 14:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023- 14:03