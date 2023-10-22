GALATASARAY HABERLERİ | İngiltere'den 3 yıldız için geliyorlar! Transferde öncelik verildi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezona iddialı başlayan Galatasaray, son olarak Beşiktaş'ı 2-1 devirdi. Bu galibiyetin ardından hız kesmeden Bayern Münih maçına hazırlanan sarı-kırmızılılara flaş bir haber geldi. Cimbom'un yıldızları Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Sacha Boey'e İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023- 12:32