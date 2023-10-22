Galatasaray transferde büyük oynuyor! Ocakta bombalar patlayacak

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Okan Buruk, yoğun tempoya rağmen gelecek planlamalarını sürdürüyor. Yönetim, Devler Ligi'nde gruplardan çıkılması halinde adından söz ettirecek bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçecek. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 10:50