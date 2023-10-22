Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar bu mücadeleyi köşesinde değerlendirdi ve Mert Günok'un kırmızı kart gördüğü pozisyonu da yorumladı. İşte detaylar... | Galatasaray Beşiktaş derbi haberleri (GS BJK spor haberi)
Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 82. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.