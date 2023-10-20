Son dakika spor haberleri: Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve akıllara İnönü'de attığı gollerle kazınan Hasan Kabze, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski milli futbolcu aynı zamanda İnönü Stadyumu için "Kolay deplasman" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Eski milli futbolcu Hasan Kabze, spor hayatına nasıl başladığından, Galatasaray'da yaşadığı zaferlere; aynı zamanda yurt dışındaki başarılı kariyerine kadar birçok konuyu Fotomaç'a anlattı.

Galatasaray'a geliş ve ayrılık süreci hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulunan Kabze; Rusya ve Fransa'da kazandığı şampiyonlukların perde arkasını açıkladı.

41 yaşındaki eski futbolcu; Ribery ile olan dostluğu, İnönü'de attığı golü, ezeli rakiplerden gelen teklifleri, 2015 yılında Konyaspor'da forma giyerken Galatasaray'a karşı oynanan maçta kaçan gole verdiği reaksiyon ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Kabze'nin tüm açıklamaları...