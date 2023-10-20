İngiliz ekibi, İtalya Futbol Federasyonu ve ilgili makamların yasa dışı bahis faaliyeti iddialarına ilişkin yaptıkları soruşturmaya yardımcı olduğunu ve Nicolo Zaniolo'nun bu hafta West Ham ile oynanacak maçta oynamasına engel bir durum olmadığını açıkladı.