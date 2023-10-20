Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Soruşturma açılmıştı! Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo açıklaması
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun adı bir süredir yasa dışı bahis soruşturmasıyla anılıyordu. İngiliz ekibi İtalyan yıldızla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yıldız ismin adı, ülkesi İtalya'da yasa dışı bahis skandalına karışmış ardından da hakkında soruşturma açılmıştı.
Aston Villa, Nicolo Zaniolo hakkında yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.