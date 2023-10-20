Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yıldız ismin kafası karışık! Gelen teklifler sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da, yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda o futbolcunun gelen teklifler sonrası kafasının karıştığı, yönetimin ise harekete geçerek yeni sözleşme imzalatmaya çalıştığı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, art arda 2 kritik maç oynayacak.
Cimbom, 3 gün arayla Beşiktaş ve Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.