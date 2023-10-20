Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki üçüncü karşılaşmada Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.
Bayern Münih'te iç karışıklık çıktı! 'Kadro dışı bırakılıdı'
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te kriz sürüyor. Alman temsilcisinin yıldız futbolcusu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi yaşanıyor.
Faslı sağ bek, İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle kulüp merkezine çağrıldı.