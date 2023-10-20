Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sergilediği başarılı performans, ilgiyi de takımın yıldızlarına çevirmiş durumda.
GALATASARAY HABERLERİ - Gözler Abdülkerim Bardakçı'nın üzerinde! Transfer için geliyorlar...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı yükselen grafiğini sürdürürken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un tecrübeli savunmacısına 2 talip birden çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son olarak Galatasaray'ın başarılı ismi için harekete geçildi.
Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren savunmanın değişmez ismi olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı, bu çıkışını sadece Süper Lig'de değil, Şampiyonlar Ligi'nde ve A Milli Takım formasıyla da sürdürüyor.