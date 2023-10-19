Galatasaray'da yeni transfer kulübeden çıkamadı!

2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, alternatifli bir takım oluşturdu. Buna karşın sarı-kırmızılıların yeni transfer ettiği bir isim, yedek kulübesinden çıkamadı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 11:34