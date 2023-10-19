Galatasaray geçen sezonu Süper Lig'de şampiyonlukla tamamlamayı başardı.
Galatasaray'da yeni transfer kulübeden çıkamadı!
2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, alternatifli bir takım oluşturdu. Buna karşın sarı-kırmızılıların yeni transfer ettiği bir isim, yedek kulübesinden çıkamadı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, yaşanılan bu şampiyonluğun ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına ön elemeler oynamaya hak kazandı.
Aslan yeni sezonda 3 kulvarda da başarıyla mücadele edebilmek adına kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.