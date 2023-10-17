Galatasaray yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde gerek ligde gerek Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı atılmış
Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon birçok transfer yarışına girdi. İki dev takımın 100 yıllık rekabeti sürerken siyah-beyazlı cepheden flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, Galatasaray ile transfer yarışına girdiklerini ve yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı ekibi tercih ettiğini belirtti. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi verirken diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda başarılı bir performans sergiliyor.
Cimbom'un son olarak Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup ettiği maç büyük yankı uyandırmıştı.