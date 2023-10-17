"GÖRÜŞMELER YAPTIK!"

Torunoğulları, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." ifadelerine yer verdi.