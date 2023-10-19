Cimbom, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan G.Saray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde.