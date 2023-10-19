Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi.
Okan Buruk'tan derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, büyük ölçüde derbi 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.
Ev sahibi Galatasaray'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.