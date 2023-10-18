Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürüdüyor.
TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira gidecek o gelecek! Galatasaray devre arasını bekliyor
Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında hataya yer vermek istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Sergio Oliveira ile yollarını ayırmak ve yeni bir oyuncu ile sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte Cimbom'da Oliveira'nın yerine gelecek isim... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip ligin 9. haftasında Beşiktaş'a dev derbide konuk olacak.
Cimbom zorlu mücadeleden 3 puan alıp şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.