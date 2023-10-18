TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira gidecek o gelecek! Galatasaray devre arasını bekliyor

Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında hataya yer vermek istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Sergio Oliveira ile yollarını ayırmak ve yeni bir oyuncu ile sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte Cimbom'da Oliveira'nın yerine gelecek isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2023- 06:40