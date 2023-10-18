Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da rota İngiltere! Belçikalı ile temas kuruldu
Zirve'nin 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte kurmaylar rotayı İngiltere'ye kırdı. Cimbom, Belçikalı dünya yıldızı ile temas kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.
Ligde 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag'la berabere kalırken, Manchester United'ı deplasmanda devirdi.