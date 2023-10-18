Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey ile özel görüştü! Herkes ters köşe...
Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Sacha Boey için Avrupa'da da birçok takım pusuda bekliyor. Boey için sürpriz gelişme ise milli takım konusunda oldu. Boey, tecrübeli teknik adamla yüz yüze görüştü. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyon kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmedi.
Cimbom'un bu performasında birçok yıldız ön plana çıktı.