Efeler Ligi 1'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-18, 19-25 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Hoag, Halit, Grozer, Mirza, Emir Kaan, Ahmet, Onurcan Çakır, Efe, Burutay, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı
GALATASARAY: Kujundzic, Oğuzhan, Hadrava, Burak, Ahmet, Zimmermann, Beytullah, Muzaffer, Mijailovic, Onur
SETLER: 25-19, 22-25, 25-18, 19-25, 10-15
SÜRE: 129 dakika (27, 29, 27, 25, 21)
Arkas Spor 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom geriden geldi!
Efeler Ligi'nin 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2023- 18:14
Efeler Ligi 1'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-18, 19-25 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi.