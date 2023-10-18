Efeler Ligi'nin 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi 1'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-18, 19-25 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Hoag, Halit, Grozer, Mirza, Emir Kaan, Ahmet, Onurcan Çakır, Efe, Burutay, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı

GALATASARAY: Kujundzic, Oğuzhan, Hadrava, Burak, Ahmet, Zimmermann, Beytullah, Muzaffer, Mijailovic, Onur

SETLER: 25-19, 22-25, 25-18, 19-25, 10-15

SÜRE: 129 dakika (27, 29, 27, 25, 21)