Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi istatistiği dikkat çekti!
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi istatistiği dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda, tecrübeli hoca, bu zamana kadar sarı-kırmızılıların başında 7 derbi maçına çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.10.2023- 11:38
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 16 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.