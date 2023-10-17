Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi istatistiği dikkat çekti!

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi istatistiği dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda, tecrübeli hoca, bu zamana kadar sarı-kırmızılıların başında 7 derbi maçına çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 11:38