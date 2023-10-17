Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk 18'lik yeteneğin peşinde
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi. Buruk gündemine 18 yaşındaki genç yeteneği aldı. Tecrübeli hoca oyuncunun maçları için yardımcılarına yakın takip talimatı verdiği öğrenildi. İşte transfere dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda yaşanılan bu şampiyonluk sonrası Aslan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçları oynamaya hak kazanmıştı.
Galatasaray, ön elemeleri başarılı bir şekilde geçerken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.