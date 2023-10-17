Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın bu sene bileği bükülmüyor.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde favori kim?
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar seriyi sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise Burak Yılmaz yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Peki kritik derbi maçında hangi takım favori... BJK - GS HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de mağlubiyeti henüz tatmayan Okan Buruk ve öğrencileri yoluna doludizgin devam ediyor.
Cimbom Süper Lig'e Kayserispor beraberliğe ile başlamıştı.