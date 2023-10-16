Galatasaray'da muhteşem performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Mauro Icardi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi yükselen performansını sürdürüyor. Arjantinli golcü, golleriyle taraftarını mutlu etmeyi başarıyor. 30 yaşındaki santrfor eski formuna yaklaşırken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle takımını gruplara taşıyan Arjantinli golcü, Süper Lig'de de gollerine devam ediyor.
Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Mauro Icardi, takımın hücumdaki en etkili ismi konumunda.