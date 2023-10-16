Galatasaray milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da ayrılık kapıda! Ocak ayında transferini istiyor
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı evinde konuk edecek. Bu sezon çıktığı maçlarda kayıp yaşamayan sarı-kırmızılı ekipte yüzler gülüyor. Ancak oyunculardan birisi memnun değil. Yıldız isim devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için verilen araya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde girdi.
Cimbom, aranın ardından ligin 9. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.