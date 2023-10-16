Galatasaray'da ayrılık kapıda! Ocak ayında transferini istiyor

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı evinde konuk edecek. Bu sezon çıktığı maçlarda kayıp yaşamayan sarı-kırmızılı ekipte yüzler gülüyor. Ancak oyunculardan birisi memnun değil. Yıldız isim devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)