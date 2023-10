Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un o sözleri:

"Milli ara iyi geldi, dinlendik. Bize olumlu yansıdı. Transfer yapılmış bir şekilde sezon başı kampını yapmanız ideal senaryo. İmkanlar, değişim içerisine girmiş olmamız nedeniyle bu olmadı. Hedefler büyüdükçe kadronun gelişmesi gerekiyor. Transfer yapmak kolay değil. Maaş, bonservis, oyuncu hedefleri, ailesi, Türkiye'ye gelecek mi? Transfer gerçekten zor bir iş. Hemen alıp gelemiyorsunuz. Transferler yapılırken, bir yandan yarıştık. Hazır olmayan, antrenmansız gelen oyuncular... Bu takım ve teknik adam için zor. Şampiyonlar Ligi başladı. Gidecekler, kafalarında soru işareti olanlar... Transfer dönemi bitene kadar hiçbir şey normal değil. Transfer bittikten sonra her şey normale dönüyor."

"Bu oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Adaptasyon sorununu erken ve geç halleden var. Gerçek performanslar için bazen zaman gerekiyor. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Belki yedek kalacak ama finalde takımı şampiyonluğa taşıyacak. Takım olarak iyi yoldayız. Yoğun fikstürü iyi geçtik. Arka arkaya 6 maçımız var. Elimizdeki oyuncularla, milli takıma gitmeyen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. 4 gün izin verdim ve dinlendiler."

MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISI

"Türkiye'nin başarısı milli dava. Üç oyuncumuz önemli performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü olarak benim adıma milli hizmet olarak çok sevindirici."

"Vincenzo Montella hayırlı olsun. İletişimimiz var, geldikten sonra aradım. Manchester United maçı sonrası aradı ve tebrik etti. Her zaman yardıma hazır olduğumuzu belirttim. Milli Takımı, TFF'yi tebrik ederim."

"F.BAHÇE VE G.SARAY'IN BAŞARISI"

"Barış Alper Yılmaz bu tip maçlarda forvet bölgesinde daha etkili oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı, Milli Takıma olumlu şekilde yansıdı. Galatasaray'ın Manchester maçı, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçları kazanması, oyuncuların kafasında kazanan bir kimlik yarattı."

"TATİL YAPTIKLARINI ANLAMADILAR"

"Sonuçlar olumlu. Bazen en iyi oyunu bekliyorum, taraftar da bekliyor. Sezon 4 Haziran'da bitti, kutlamalar, tatil... Tatil yaptıklarını bile anlamadılar. Milli Takım'a gidenler oldu. Hemen yeniden başladık. Milli Takım araları yarıyor. Kasım'da da bir ara var. Dinlenme şansımız oluyor. Erken forma girmek... Bence her şey kafada bitiyor. Siz nasıl inanırsanız ve nasıl yaşarsanız öyle gider. Yoğun maç oynayabilirsiniz. Bütün dünya oynuyor. Seyahatler oyuncuları yoruyor. 3-4 günde bir maç bazı oyuncunun daha çok hoşuna gidiyor. Maç kazandıkça, performanslar bir sonraki maça yansıyor. Yorgunlukları arttıran moral bozuklukları. Çok şükür kazanarak gittik. Kazanarak devam etmek istiyoruz."

"LOKOMOTİF GALATASARAY"



"Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmak Türk takımları için çok zor hale geldi. Son 3-4 senede Başakşehir ve Galatasaray'ın Manchester United galibiyetleri var. Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray."



"TÜRK FUTBOLUNU AYAKLANDIRDIK"



"Galatasaray'ın vizyonu, tribünleri doldurması, Türkiye'de birçok takıma örnek oluyor. Türk futbolunun marka değerini Galatasaray çok yukarıya çekti. Herkes için tekrar vizyon oldu. Galatasaray'ın ismini dünyaya duyurduğumuzu görüyoruz. Hep birlikte devam edeceğiz"

"REKORLARIN SONRADAN FARKINA VARIYORUZ"



"Rekorları hesaplamıyoruz, kırdıktan sonra öğreniyoruz. Galibiyet serisini de bilmiyorduk. Geçen seneki rekor... Bunu içtenlikle söylüyorum, bu benim ve oyuncuların tek başına kırdığı rekor değil. Başında benim ismim yazılıyor ama camia olarak bunu başardık. Hep beraber rekorları kırdık. Bu Galatasaray'ın kırdığı rekor. En başa Galatasaray ismini koymalıyız. Benim görevim takımı yönetmek ve onları hazırlamak. Bunu da çok şükür iki senedir iyi bir şekilde götürüyoruz. İstediğiniz kadar iyi oyuncu alın, iyi kullanmadığınızda net başarı şansınız yok. Çok önemli takımlar, çok önemli transferler yapıyor ama başarı garanti değil."



HAKIM ZIYECH'IN DURUMU



"Milli Takım'dan dönecek oyuncuları bekliyoruz. En zor Güney Amerika. Davinson Sanchez perşembe gelecek ve cuma takımla çalışacak. Maça hazır olacak. Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, Afrika'ya gitti. Hakim Ziyech gitti ama rahatsızlığı var. Orada oynatılmayacağını ve tedavisine devam edileceğini konuştuk. Burada akımla çalışacak. Geçmişte olan sakatlığı eni olmuş gibi lanse ettiler. Tedavisine devam ediyor, döndükten sonra inşallah bizimle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz."



BEŞİKTAŞ DERBİSİ



"Beşiktaş derbisi çok önemli. Beşiktaş ligin iyi takımlarından. Burak Yılmaz, Türk futbolu için önemli bir isim. Sevdiğim ve değer verdiğim isim. Hayırlı olsun. İkinci maçı bize karşı. Geçen sene de Ümraniye maçı ile başladı, ikinci maçı bize karşıydı. En iyi şekilde hazırlanacağız. Her maç olduğu gibi kazanmak istiyoruz. Taraftarın bizi sonuna kadar desteklemesini istiyoruz. Pas hatası, yanlış... Hepsi olacak. Saha kenarından her hata yapanı alkışlıyorum ve dışarı mesaj vermeye çalışıyorum. 90 dakika desteğimizi verelim. Performanslarını yukarı çekelim. Beşiktaş maçında en önemli güç yine taraftar. Birlikte hücum ve birlikte savunma."



BAYERN MÜNIH MAÇI



"Herkesin puan hesaplaması var. İşin gerçeği, maçlar sahada oynanıyor. Kopenhag maçında da söyledim. 1 puan da önemliydi. Manchester maçını kazandık ve çok önemliydi. Ancak hiçbir şey kazanmadık. Herkes birbirini yenebilir. Kopenhag, Bayern Münih'i elinden kaçırdı. Biz hep kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçta 3 puan istiyoruz. Galatasaray kazanmak için oynar. Bu iki maç çok önemli. Sonrasında maç maç bakacağız. Kazanırsak, gruptan çıkma adına farklı bir yere gelebiliriz. Bayern Münih yıllardır gruplarda yenilmiyor. Çok güçlü takım. Biz de iyi oyunculara sahibiz. Bir üst tura çıkma adaylarından biriyiz. Manchester maçında gösterdik. Bayern Münih maçı sonrası alacağımız puanlara göre grupta durumumuz netleşecek. Sonuna kadar iddialı olacağız."