Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı geldi.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı! Bayern Münih maçı...
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak. Dev maçlar öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı geldi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Milliyet'te yer alan habere göre Buruk, Beşiktaş engelini kayıpsız geçerek, Bayern Münih maçını düşünmeye başlayacaklarının altını çizdi.
Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini çok önemli iki maçın beklediğine dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın oyuncularına şunları söylediği ifade edildi: