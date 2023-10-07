Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Mental olarak güçlüyüz, bu da bizi maçlara daha iyi hazırlıyor. Kazanarak devam etmek, bizi çok fazla motive ediyor. Moralliyiz, tam kadroyuz. Sadece Hakim Ziyech sakat. Başka sıkıntımız yok. Tanguy Ndombele ilk kez 11'de başlayacak. Onun da performansını görmek istiyoruz. Oyuncuları hazırlıyoruz ve yarışıyoruz. Dünkü idman iyi geçti. İnşallah Galatasaray gibi oynayıp, kazanmak istiyoruz.

İç sahadaki oyunu, deplasmanda da oynamaya çalışıyoruz. Bizim gibi takımlar, rakiplere gol pozisyonu ve fırsat verdiğinde, onları daha çok maçın içine alıyorsunuz. En iyi oyunla maçı bitirmek istiyoruz.