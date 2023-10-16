UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Alman devi Bayern Münih, temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
Bayern Münih'te büyük endişe! Galatasaray maçı öncesi...
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Bavyera temsilcisinde maç öncesi büyük bir endişe hakim olurken, teknik direktör Thomas Tuchel de milli arada yapılan hazırlık karşılaşmaları konuşunda ülke federasyonunu topa tutmuştu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Grupta 2'de 2 yapan Bavyera temsilcisi, sarı-kırmızılılarla 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Alman devi, art arda gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.