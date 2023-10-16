Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na Ada kancası! Temasa geçtiler
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında galibiyetin mimarlarından olmuştu. 24 yaşındaki yıldız, Letonya ile oynanan maçta da attığı 80 metre deparın ardından golü kaydetmişti. Milli futbolcu için Premier Lig devinin talip olduğu ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Cimbom birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.