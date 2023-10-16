GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na Ada kancası! Temasa geçtiler

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında galibiyetin mimarlarından olmuştu. 24 yaşındaki yıldız, Letonya ile oynanan maçta da attığı 80 metre deparın ardından golü kaydetmişti. Milli futbolcu için Premier Lig devinin talip olduğu ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 11:27