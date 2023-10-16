Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Galatasaray, sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Bu transfer büyük ses getirecek
Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen sar-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle dolduran Cimbom, devre arasında takviyelere devam edecek. Aslan, ses getirecek yıldız bir isim için harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Milli arada çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.
Cimbom, zorlu derbiyi kazanıp yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.