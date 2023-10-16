Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Bu transfer büyük ses getirecek

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen sar-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle dolduran Cimbom, devre arasında takviyelere devam edecek. Aslan, ses getirecek yıldız bir isim için harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023- 10:30