Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez bu başarıyı tekrarlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ - İtalyan devi Lucas Torreira'yı takibe aldı! Beşiktaş derbisinde izleyecekler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasıdna Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Lucas Torreira, dev derbide yakından izlenecek. İtalyan devinin scout ekipleri, Uruguaylı yıldızı takip etmek için derbiyi yerinden takip edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
2022/2023 sezonundan bu yana yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılıların geçen sezon en çok konuşulan transferlerinin başında Lucas Torreira geliyordu.
Yönetim, bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldızı geçtiğimiz sezon başında renklerine bağlamıştı.