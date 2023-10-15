Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İmza için uçak rezervasyonu yapıldı
Galatasaray'da ayrılacak futbolcularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardan gideceği belirtilen o isim hakkında çarpıcı bir haber geldi. Aslan'ın yıldızının transfer için uçak rezervasyonu yaptırdığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor.
Bilindiği üzere Cimbom'da lige verilen arada şok bir açıklama gelmişti.