Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlandı.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Nelsson iddiası! Menajerine haber yolladı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Manchester United galibiyetinin ardından gözler Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılardaki sürpriz gelişme ise takımın yıldız isminin menajerine 'Bana takım bul' diyerek haber yolladığı iddia edildi. GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlandı.
Sarı-kırmızılılarda, Manchester United zaferinin ardından gözler Akdeniz ekibiyle oynanacak maça çevrildi.
Galatasaray'da ligde oynanan 7 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi.