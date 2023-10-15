İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karıştı.
Nicolo Zaniolo'nun avukatından flaş sözler! Olan biteni anlattı
Galatasaray'ın Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, bahis skandalı iddiasıyla karşı karşıya gelmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası İtalyan yıldızın avukatından çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Torino Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İtalyan futbolcu, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
24 yaşındaki futbolcunun, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edildi.