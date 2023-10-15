Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlil elde eden Galatasaray'da moraller yerinde.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimde ısrarcıydı! Menajeri haber yolladı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların ardından moraller yerinde. Sarı-kırmızılılarda bu noktada transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Okan Buruk'un da ısrarla istediği ismin menajeri Galatasaray'a haber yolladı ve "Devre arasında görüşelim"dedi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlil elde eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Manchester United karşısında alınan 3-2'lik galibiyet keyifleri daha da yukarıya çıkardı.
Yönetim ise Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta elde edilen 4 puanın ardından transfer politikasını değiştirdi.