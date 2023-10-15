GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk o isimde ısrarcıydı! Menajeri haber yolladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların ardından moraller yerinde. Sarı-kırmızılılarda bu noktada transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Okan Buruk'un da ısrarla istediği ismin menajeri Galatasaray'a haber yolladı ve "Devre arasında görüşelim"dedi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 06:40