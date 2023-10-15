TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok Sergio Oliveira kararı! Bunu kimse beklemiyordu

Geçen sezon olduğu gibi bu yıla da çok iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda tecrübeli orta saha Sergio Oliveira hakkında şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023- 11:32