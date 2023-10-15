Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemde.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok Sergio Oliveira kararı! Bunu kimse beklemiyordu
Geçen sezon olduğu gibi bu yıla da çok iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda tecrübeli orta saha Sergio Oliveira hakkında şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sonunda düşüşe geçse de takımda tuttuğu Portekizli'yi kadroda düşünmediğini bildirdi.
Başarılı teknik adam, oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verdi.