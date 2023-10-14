Yaz transfer döneminin büyük isimlerinden Hakim Ziyech sakatlık sorununu bir türlü aşamadı. Bu da hakkındaki dedikoduların artmasına neden oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ne zaman forma giyecek? Hocasının sözleri...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da merak konusu olan Hakim Ziyech için flaş gerçek ortaya çıktı. Faslı oyuncu için daha önce hocası Walid Regragui'nin sakatlık sözleri gündem olmuştu. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Son olarak Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık olduğunu söylemişti.
Bu ifadeler sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Galatasaray cephesi ise Regragui'nin sözlerinin doğruyu yansıtmadığını belirttiler.