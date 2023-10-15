GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara resmen açıkladı! "Icardi ile Milano'ya döneceğiz"

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi üzerinde. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma altında harikalar yaratmıştı. Yaz transfer döneminde bonservisi alınan tecrübeli golcü kaldığı yerden devam ediyor. Menajeri ve eşi Wanda Nara ise Icardi'nin geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)