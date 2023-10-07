Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan 4 isim hakkında sürpriz karar! Antalyaspor maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un zorlu mücadele öncesi 4 futbolcu hakkında sürpriz bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verirken, taraftarlar Icardi ve Zaha'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Takım gelmeden önce taraftarlar Icardi'nin attığı gollerin sonrasında çalan 'Aşkın olayım' şarkısıyla tezahüratlarda bulunurken, sarı-kırmızılı kafile ise daha sonra otobüse bindikten sonra konaklayacağı otele hareket etti.