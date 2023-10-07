Bu durumdan memnun kalan teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Avrupa elbette ilk hedefimiz ve Manchester United'a karşı deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi ne kadar önceliğimiz olursa olsun Türkiye'de yeniden şampiyon olmak zorundayız. Bu nedenle Antalyaspor deplasmanında önemli bir maç oynayacağız. Milli araya moralli girmemiz için alacağımız galibiyet çok önemli. Saygı duymamız gereken bir rakiple karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.