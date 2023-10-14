TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Galatasaray'ın yıldızına kanca! Hırvatistan maçında bayıldılar

Galatasaray bir yandan milli arada çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan milli takımlarda oynayan oyuncuları taklip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvatistan-Türkiye mücadelesinde adından sıkça söz ettiren yıldız, İtalyan devinin ilgisini çekti. Cimbom'un kapısı Çizme ekibi tarafından çalınabilir. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 12:23