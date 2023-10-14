Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerliyor.
TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Galatasaray'ın yıldızına kanca! Hırvatistan maçında bayıldılar
Galatasaray bir yandan milli arada çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan milli takımlarda oynayan oyuncuları taklip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvatistan-Türkiye mücadelesinde adından sıkça söz ettiren yıldız, İtalyan devinin ilgisini çekti. Cimbom'un kapısı Çizme ekibi tarafından çalınabilir. | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle hem ligdeki hem de Avrupa'daki iddiasını ortaya koydu.
Birçok oyuncusunun adı transfer dedikodularına karışan Cimbom, yıldızlarını elinde tutmakta zorlanabilir.