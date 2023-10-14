Manchester United açıkladı! Galatasaray taraftarı...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'ı Old Trafford Stadyumu'nda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Old Trafford'da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek verdi. Amcal İngiltere ekibinden deplasman seyircisi hakkında flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Manchester United'ın kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.
"ŞİDDET OLAYI YAŞANMADI" Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.