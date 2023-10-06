Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı mağlup etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimin yüzü gülüyor... Icardi'den 2 ayda dev rakam
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, bu sezon oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Cimbom'un bu başarısıda aslan payı olan Mauro Icardi için flaş bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mücadeleyi 3-2 kazanan Cimbom, büyük başarı elde etti.
Bu sonuçla grupta 4 puana yükselterek 6 puan olan Bayern Münih'in arkasında 2. sırada kendine yer buldu.