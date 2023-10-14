Galatasaray, milli takım arasında çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! 3 ismin bileti kesildi
Yaz transfer döneminde birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, şu ana dek yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar gelecek planlamalarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk 3 ismin ayrılığı konusunda raporunu yönetime iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Beşiktaş derbisiyle birlikte yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yollarını ayıracağı yıldızları belirledi.