ANNESİ DE SORGU ALTINDA

İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, Nicolo Zaniolo'nun annesi üzerinden bahis oynadığını iddia etti. Bu gelişmenin ardından Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da tüm banka işlemlerinin ve kazançlarının inceleneceği, sonrasında ifadesinin alınacağı belirtildi. İddialar gerçek çıkarsa Costa'nın da ceza alması öngörülüyor.