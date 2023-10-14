Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zanilo, İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.
Soruşturma başlatılmıştı! Galatasaray'da Nicolo Zaniolo endişesi
Galatasaray'ın geçtiğimiz Ocak ayında kadrosuna kattığı ve yaz döneminde Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki yıldız ismin, İtalyan yasalarına göre 3 yıl men edilme tehlikesi bulunuyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Cimbom'da Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor.
BAHİS İDDİASI
Nicolo Zaniolo'nun eski takımı Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı iddia edilmişti.