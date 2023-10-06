Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için şehre gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Sakatlığını atlatan genç futbolcu Kazımcan Karataş kafilede yer alırken, tedavisi süren Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise İstanbul'da kaldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için İstanbul Havalimanı'ndan, Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan genç oyuncu Kazımcan Karataş kafilede yer aldı. Tedavisi süren Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise Antalya'ya götürülmedi.