Sezon başında önemli bir kadro oluşturan Galatasaray, şu ana kadar ligde ve Avrupa başarılı sonuçlar aldı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı reddetmişti! İmza attığına pişman oldu
Galatasaray, sezon başında iddialı isimleri kadrosuna katarak kaliteli bir takım oluşturmuştu. Ancak Cimbom istediği bazı futbolcuların transferinde de başarılı sonuç alamamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde çok istediği ancak anlaşma sağlayamadığı o yıldızla ilgili flaş bir haber geldi. Galatasaray'ın gözdesi o ismin yeni takımında aradığını bulamadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde Icardi, Tete, Ziyech, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Zaha gibi dünyaca ünlü isimlerle el sıkışmıştı.
Cimbom kısa süre olmasına rağmen bu transferlerin çoğundan yüksek katkı almayı başardı.