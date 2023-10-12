TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı reddetmişti! İmza attığına pişman oldu

Galatasaray, sezon başında iddialı isimleri kadrosuna katarak kaliteli bir takım oluşturmuştu. Ancak Cimbom istediği bazı futbolcuların transferinde de başarılı sonuç alamamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde çok istediği ancak anlaşma sağlayamadığı o yıldızla ilgili flaş bir haber geldi. Galatasaray'ın gözdesi o ismin yeni takımında aradığını bulamadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023- 16:47