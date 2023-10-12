Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da büyük hedefleri bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Galatasaray'a! Ara transferde yer yerinden oynayacak
Galatasaray'da lige verilen arada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayı planlamalarına başlayan Cimbom, transferdeki hedeflerini belirledi. Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen yıldıza kanca attı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
Sarı kırmızılılar milli arada gözünü transfer çevirdi.
Şu ana kadar yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Cimbom, ligde 8 hafta sonunda 22 puana ulaştı.