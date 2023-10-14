Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı yapıdlı.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemi için oy birliği ile ibra edildi.
Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, oy birliğiyle mali yönden ibra edildi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.10.2023- 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023- 15:50
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı yapıdlı.