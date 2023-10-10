Galatasaray'da yıldızlar dertli! 4 isim...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da formasından uzak kalan 4 ismin takımdan ayrılmak istediklerini yönetime ilettikleri öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40
NDOMBELE VE KEREM SONRASI
Sanchez'in transfer edilmesi ile gözden düşen Nelsson ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajerine de takım bulması talimatı verdi. Sezon başında yönetim, beklediği teklifleri alamayınca Nelsson takımda kalmıştı. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria'da da aynı sıkıntı var. Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Portekizlinin devre arasında gidebileceği kaydedildi. Sezon başında takıma katılan Bakambu ve Halil'in de yeteri kadar oynayamadığı için ayrılık isteklerini yönetime