Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da yıldızlar dertli! 4 isim...

Galatasaray'da yıldızlar dertli! 4 isim... Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da formasından uzak kalan 4 ismin takımdan ayrılmak istediklerini yönetime ilettikleri öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40









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Süper Lig'de son 7 maçını kazanıp süper bir seri yakalayan, Avrupa'da da son olarak Manchester United'ı deplasmanda yenip sükse üstüne sükse yapan Galatasaray'da ufak tefek sıkıntılar da yok değil. Fotomaç'ta yer alan haberde tüm kulvarlarda iddialı şekilde mücadele etmek için yıldızlarla donatılmış bol alternatifli bir kadro kuran sarı kırmızılılarda, bunun sonucu olarak bazı isimler beklediği fırsatları yakalayamadı. Bu futbolcular arasında Nelsson, Oliveira, Bakambu ve Halil Dervişoğlu öne çıktı. İlk sıkıntı ise Victor Nelsson'da yaşandı...



NDOMBELE VE KEREM SONRASI



Sanchez'in transfer edilmesi ile gözden düşen Nelsson ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajerine de takım bulması talimatı verdi. Sezon başında yönetim, beklediği teklifleri alamayınca Nelsson takımda kalmıştı. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria'da da aynı sıkıntı var. Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Portekizlinin devre arasında gidebileceği kaydedildi. Sezon başında takıma katılan Bakambu ve Halil'in de yeteri kadar oynayamadığı için ayrılık isteklerini yönetime