Galatasaray milli ara öncesi Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Transfer açıklandı! Büyük umutlarla Galatasaray'a gelmişti...
Son dönemde kaliteli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. 2022 yılında sarı kırmızılılara büyük umutlarla gelen o ismin Belçika'ya transfer olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü Davinson Sanchez ve Mauro Icardi kaydetti.
Puanını 22'ye yükselten Cimbom'un ligdeki galibiyet serisi 7 maça çıktı.