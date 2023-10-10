Transfer açıklandı! Büyük umutlarla Galatasaray'a gelmişti...

Son dönemde kaliteli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. 2022 yılında sarı kırmızılılara büyük umutlarla gelen o ismin Belçika'ya transfer olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 16:29