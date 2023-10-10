Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi! Galatasaray'dan ocak ayında bomba hamle
Bu sezon flaş futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Milli araya moralli giren sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Devre arası için çalışmalara başlayan yönetim, taraftarları yeniden heyecanlandıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transfer listesini büyük ölçüde belirleyen Cimbom'un, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Cimbom'un gollerini Icardi ve Davinson Sanchez kaydetti.