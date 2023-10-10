Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi! Galatasaray'dan ocak ayında bomba hamle

Bu sezon flaş futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Milli araya moralli giren sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Devre arası için çalışmalara başlayan yönetim, taraftarları yeniden heyecanlandıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transfer listesini büyük ölçüde belirleyen Cimbom'un, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 09:43