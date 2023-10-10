Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon Galatasaray'ı sırtlayan isimler arasında yer almaktaydı.
GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştüler!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için transfer haberleri ortaya atılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu için West Ham United'ın ardından 2 İngiliz devi daha takibe başladı. GS SPOR HABERLERİ
Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon Galatasaray'ı sırtlayan isimler arasında yer almaktaydı.
Sarı-kırmızılıların kazandığı lig şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.
Kerem, özellikle Mauro Icardi ile yakaladığı uyumla dikkat çekti.