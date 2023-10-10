GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştüler!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için transfer haberleri ortaya atılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu için West Ham United'ın ardından 2 İngiliz devi daha takibe başladı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40